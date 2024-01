Scandinavian Medical Solutions AS Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Scandinavian Medical A-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,66 EUR verläuft. Aufgrund des Abstands von -36,14 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 1,06 EUR wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -5,36 Prozent.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Scandinavian Medical A-Aktie in den letzten Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün. Die Gesamtstimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Scandinavian Medical A-Aktie liegt bei 44,89 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 48,67 eine neutrale Einschätzung.

Die Diskussionen über die Scandinavian Medical A-Aktie im Internet zeigen eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.