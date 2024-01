Scandinavian Investment A/S Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Diskussionen zu Scandinavian Investment A- in sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel neutral sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Scandinavian Investment A- mit 0 Prozent 1,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher bewertet unsere Redaktion die Aktie als unrentables Investment und gibt ihr eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild zu Scandinavian Investment A- hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scandinavian Investment A- mit 5,65 62 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (14,8). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die Einstufung aus fundamentaler Perspektive als "Gut" erfolgt.