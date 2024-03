Scandinavian Investment A/S Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Bewertung vorgenommen werden. In Bezug auf die Scandinavian Investment A-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,69, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nur an zwei Tagen verzeichnet, während an einem Tag eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Scandinavian Investment A- diskutiert. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Scandinavian Investment A- auf 2,83 DKK, während der aktuelle Aktienkurs 3,19 DKK beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +12,72 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu einer weiteren Bewertung von +5,28 Prozent im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Auf fundamentaler Ebene wird die Scandinavian Investment A- im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,53 ergibt sich ein Abstand von 61 Prozent zum Branchen-KGV von 16,76, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.