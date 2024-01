Scandinavian Enviro Systems Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Unternehmen Scandinavian Enviro wird derzeit intensiv in Online-Diskussionen und sozialen Medien diskutiert. Die Diskussionsintensität ist mittel und die Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht zeigt die Aktie von Scandinavian Enviro eine positive Entwicklung im Vergleich zur 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Scandinavian Enviro-Aktie Werte von 8,07 (RSI7) und 27,57 (RSI25), was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.