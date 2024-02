Scandinavian Enviro Systems Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung vorgenommen werden. Für die Scandinavian Enviro-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 26, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutralere Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Scandinavian Enviro-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1,61 SEK. Der letzte Schlusskurs von 2,38 SEK weicht somit um +47,83 Prozent ab, was charttechnisch eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,84 SEK) weist mit einem letzten Schlusskurs von +29,35 Prozent eine positive Entwicklung auf und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen verstärkt Beachtung erfährt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusätzlich war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Daher erhält die Scandinavian Enviro-Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen deuten somit darauf hin, dass die Scandinavian Enviro-Aktie aufgrund der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments ein positives Rating erhält.