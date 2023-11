Scandinavian Enviro Systems Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Scandinavian Enviro Aktie wurde in den letzten Monaten mit einer durchschnittlichen Diskussionsintensität beobachtet, was auf ein mittleres Stimmungsbild hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil und zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für Scandinavian Enviro.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scandinavian Enviro Aktie auf 7-Tage-Basis zeigt einen Wert von 88, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 70,23. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der aktuelle Kurs der Scandinavian Enviro Aktie liegt mit 0,993 SEK um 39,82 Prozent unter dem GD200 (1,65 SEK). Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, beträgt 1,38 SEK und zeigt eine Abweichung von -28,04 Prozent. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage.

Bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien wurden Scandinavian Enviro in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Allerdings gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.