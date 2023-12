Scandinavian Enviro Systems Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI der Scandinavian Enviro bei 30,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 21,5 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Scandinavian Enviro. Die Aktie wird deshalb von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da es keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen gibt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend neutral war. Es gab einige Tage, an denen negative Themen im Fokus standen, aber keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Scandinavian Enviro von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scandinavian Enviro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +14,2 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +38,06 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.