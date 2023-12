Scandinavian Enviro Systems Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Scandinavian Enviro wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Scandinavian Enviro weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Scandinavian Enviro auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Scandinavian Enviro zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Scandinavian Enviro in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Scandinavian Enviro-Aktie ein Durchschnitt von 1,62 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,7 SEK (+4,94 Prozent Unterschied) und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs liegt auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (+25 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Scandinavian Enviro für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.