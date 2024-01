Scandinavian ChemoTech AB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Scandinavian Chemotech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,89 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,64 SEK weicht somit um -32,13 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,52 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,76 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Scandinavian Chemotech-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für die Scandinavian Chemotech-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating aus. Der RSI7 beträgt 23,64 (Gut-Empfehlung) und der RSI25 liegt bei 46,77 (Neutral-Einstufung). Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine positive Stimmung gegenüber der Aktie von Scandinavian Chemotech. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Scandinavian Chemotech-Aktie aufgrund der Analyse der Anleger-Stimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.