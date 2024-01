Scandinavian ChemoTech AB Aktie: Einfach unglaublich

Das Anleger-Sentiment für die Scandinavian Chemotech-Aktie war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Scandinavian Chemotech-Aktie mit 2,63 SEK 30,61 Prozent unter dem GD200 (3,79 SEK) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,51 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Scandinavian Chemotech-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Scandinavian Chemotech liegt der RSI7 bei 40,35 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als üblich. Daher erhält die Scandinavian Chemotech-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.