Scandinavian Brake Systems A/S Aktie: Abwarten

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Scandinavian Brake A- in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie von uns mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Dividendenrendite der Scandinavian Brake A--Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von unserer Redaktion ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Scandinavian Brake A--Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 18,35 DKK lag. Der letzte Schlusskurs lag hingegen bei 13,4 DKK, was einem Unterschied von -26,98 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (16,39 DKK) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,24 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scandinavian Brake A--Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Aktienbewertung und auch bei Scandinavian Brake A- gab es in letzter Zeit keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.