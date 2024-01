Scandidard publ AB Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Scandi Standard-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 52,13 SEK, während der aktuelle Kurs bei 61,5 SEK liegt, was einer Abweichung von +17,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 56,47 SEK liegt mit einer Abweichung von +8,91 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein positives Signal zur Anlegerstimmung rund um die Scandi Standard-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Scandi Standard-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält das Scandi Standard-Wertpapier gute Bewertungen aus verschiedenen Perspektiven der technischen Analyse.