Scandidard publ AB Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Scandi Standard-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 28 erreicht, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,07, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich hingegen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Scandi Standard-Aktie derzeit 10,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 25,25 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Scandi Standard-Aktie auf Basis des RSI, des Sentiments und des Buzz im Internet sowie der technischen Analyse.