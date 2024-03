Scandidard publ AB Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse der Scandi Standard-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 56,06 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 69,4 SEK weicht somit um +23,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (65,41 SEK) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+6,1 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scandi Standard-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Scandi Standard als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Scandi Standard-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 37,84, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 42,86, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Index ist somit "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen bei der Scandi Standard-Aktie schlechter geworden ist. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält Scandi Standard daher auf dieser Ebene ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Auch die Betrachtung der Anlegerstimmung zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Scandi Standard aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Scandi Standard-Aktie.