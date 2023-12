Scandidard publ AB Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Scandi Standard ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Dies ist das Ergebnis unserer Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die wir zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen haben. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen zu verzeichnen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Scandi Standard-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Scandi Standard-Aktie beträgt der RSI7-Wert 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25-Wert von 52,55 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rang auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Scandi Standard auf dieser Ebene daher eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Scandi Standard-Aktie derzeit bei 51,72 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 55,8 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,89 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 54,57 SEK, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.