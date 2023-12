Scandic Hotels AB Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers im Verhältnis zu seiner Zeit. Bei Scandic Hotels wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 17,8 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt. Ähnlich verhält es sich auch mit dem RSI25, der auf 24,12 Punkten liegt und damit ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt erhält Scandic Hotels daher für beide RSI-Werte ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Scandic Hotels von 47,09 SEK als positiv bewertet, da er mit +22,47 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, steht bei 39,89 SEK und signalisiert damit ebenfalls eine positive Kursentwicklung. Zusammenfassend wird der Kurs der Scandic Hotels-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für Scandic Hotels. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keinen signifikanten Trend in der Anlegerstimmung im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Scandic Hotels-Aktie aufgrund ihrer Überverkauft-Situation, positiven Kursentwicklung und der insgesamt positiven Anleger-Stimmung ein insgesamt "Gut"-Rating.