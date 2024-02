Scandic Hotels AB Aktie: Kaum zu glauben!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Scandic Hotels wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Scandic Hotels wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 58,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Scandic Hotels von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut" für diese Ebene.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Scandic Hotels um 19,4 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 zeigt einen Kurs von 47,16 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Scandic Hotels-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.