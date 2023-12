ScandiDos AB Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Scandidos-Aktie handelt derzeit bei 2,03 SEK, was einem Anstieg von +7,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Einschätzung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,14 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Scandidos. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Scandidos wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Scandidos diskutiert, mit positiven Themen, die an drei Tagen überwogen, und an einem Tag überwiegend negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen standen überwiegend positive Themen im Fokus der Anleger, was zu einer heutigen Einschätzung von "Gut" führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Scandidos daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Scandidos liegt derzeit bei 11,01, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder als überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".