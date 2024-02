ScandiDos AB Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse von Scandidos zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,16 SEK, was einem Abwärtstrend von 6,94 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,01 SEK entspricht. Auf kurzfristigerer Basis liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,03 SEK, was einer Abweichung von -0,99 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine neutrale Tendenz. Die Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung für Scandidos wies kaum Änderungen auf. Daher erhält die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Scandidos ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 55,26 und der RSI25 liegt bei 56,41, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf verschiedenen Ebenen der technischen Analyse für die Aktie von Scandidos.