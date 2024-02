ScandBook Holding AB Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Scandbook-Aktie am letzten Handelstag bei 27,6 SEK lag, was einem Unterschied von -5,48 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 29,2 SEK in den letzten 200 Handelstagen entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 26,58 SEK, und der letzte Schlusskurs von 27,6 SEK liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scandbook-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Scandbook in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung verzeichnete. Daher wird die Aktie in Bezug auf diese weichen Faktoren als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Scandbook-Aktie zeigt, dass sie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Scandbook daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

