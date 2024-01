ScandBook Holding AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten zwei Wochen wurde die Firma Scandbook hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung bei der Messung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scandbook-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 30,61 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 26,2 SEK liegt, was einer Abweichung von -14,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für das GD200. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 25,64 SEK liegt und somit nur eine geringe Abweichung von +2,18 Prozent zum letzten Schlusskurs aufweist, ergibt sich ein "Neutral"-Rating für Scandbook.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Scandbook-Aktie beträgt 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 46,15 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Scandbook führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Scandbook, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.