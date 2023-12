ScandBook Holding AB Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die technische Analyse der Scandbook-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 30,71 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,6 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -16,64 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 25,6 SEK, was dazu führt, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Neutral" vergeben.

Ein weiterer Faktor, der zur Einschätzung der Aktie beiträgt, ist das Sentiment und der Buzz in den Diskussionsforen und sozialen Medien. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Scandbook-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt ebenfalls im "Neutral"-Bereich bei 46,15 Punkten. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Schließlich wird die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien betrachtet, die insgesamt als besonders positiv eingestuft wird. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Scandbook-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung als "Neutral" bis "Gut" bewertet.