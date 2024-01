Scancell Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Scancell war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen wurde das Stimmungsbarometer auf grün gesetzt, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Scancell. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und das Anleger-Sentiment erhält ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Netz erhält Scancell eine "Neutral"-Einschätzung für die Diskussionsintensität und eine weitere "Neutral"-Einstufung für die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Wert für das Unternehmen.

In den letzten 12 Monaten erzielte Scancell eine Performance von -57,56 Prozent, was einer Underperformance von -43,93 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 43,27 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Scancell ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich und im Sektorvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Scancell bei 13,32 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 11 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -17,42 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 11,97 GBP, was einer Distanz von -8,1 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".