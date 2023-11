Scancell Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Bei Scancell gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Scancell daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Scancell-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 67, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 58,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Scancell-Aktie derzeit -10,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -12,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Scancell aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.