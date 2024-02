Scancell Aktie: Ist es das gewesen?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. Bei Scancell wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war positiv. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugeordnet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Scancell wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Scancell von 11,25 GBP mit -8,31 Prozent Entfernung vom GD200 (12,27 GBP) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,02 GBP auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Scancell-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Um zu beurteilen, ob die Scancell-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42,75 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Scancell eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.