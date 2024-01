Scancell Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Scancell verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,56 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Scancell um 43,47 Prozent unter dem Durchschnitt von -14,09 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -13,6 Prozent, und Scancell liegt aktuell 43,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Scancell in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Scancell in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Scancell mit 10,5 GBP derzeit um -12,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -21,29 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Scancell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht".