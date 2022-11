Scanbot SDK veröffentlicht eigenes Barcode Scanner SDK für die Universal Windows Platform

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Scanbot SDK hat das Windows Barcode Scanner SDK (https://scanbot.io/de/products/barcode-software/windows-barcode-scanner/) veröffentlicht. Damit steht die Datenextraktionslösung für Unternehmen nun auf einem weiteren Betriebssystem neben iOS, Android und Web zur Verfügung.Mit dem Scanbot Barcode Scanner SDK (https://scanbot.io/de/products/barcode-software/barcode-sdk/) wird jedes Smartphone, Tablet oder Wearable zu einem zuverlässigen und einfach zu bedienenden Barcode-Scanner. Durch Machine-Learning-Algorithmen und Computer Vision erzielt es präzise Scan-Ergebnisse in nur 0,2 Sekunden. Diese Technologie ist nun auch auf mobilen Windows-Geräten verfügbar, was eine noch größere Bandbreite an Kundenbedürfnissen abdeckt."Wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen und können mit der Entwicklung neuer Scan-Lösungen kurzfristig auf sich ändernde Anforderungen reagieren. Unsere Partner äußerten zunehmend Interesse daran, unser SDK in Apps für Windows-Geräte zu integrieren, insbesondere Tablets. Unser Fokus lag bisher auf nativen und plattformübergreifenden Android-, iOS- und Web-Apps. Nun, da wir unsere Lösungen für die Windows-Umgebung adaptiert haben, können wir noch mehr Anwendungsfälle unserer Kunden abdecken und ihnen alle mobilen Scan-Leistungen aus einer Hand bieten", so Eduard Frank, CTO bei Scanbot SDK.Windows unterscheidet sich auf mobilen Endgeräten von Betriebssystemen wie iOS und Android, die primär auf Smartphones und Tablets laufen: Nutzer:innen, die bereits an Windows auf dem Desktop gewohnt sind, sollen sich auch auf Windows-Tablets sofort zurechtfinden können. Dies spiegelt sich in deren Hardware-Architektur wider, die Software-Entwickler:innen bei der Arbeit mit dem Betriebssystem und der Plattform UWP (Universal Windows Platform) berücksichtigen müssen."Mobilgeräte mit Windows haben den Vorteil, dass sie sich leicht in die bestehende IT-Infrastruktur von Unternehmen integrieren lassen, die bereits Microsoft-Produkte verwenden. Ein Windows-Tablet kann im einen Augenblick als leistungsfähiger Barcode-Scanner verwendet werden, im nächsten dank Dockingstation als Desktop-PC. Der Anspruch höchster Flexibilität und einfacher Bedienung lässt sich hervorragend mit unserem Barcode Scanner SDK vereinbaren", fügt Eduard Frank hinzu.Unternehmen können das Scanbot Windows Barcode Scanner SDK dank einer 7-Tage-Testlizenz (https://scanbot.io/de/trial/) kostenlos testen. Auf scanbot.io finden sich weitere Informationen zum Produkt, inklusive der technischen Anforderungen (https://scanbot.io/de/developer/uwp-barcode-scanner/).Über Scanbot SDKScanbot SDK bietet Software-as-a-Service-Lösungen für schnelle, zuverlässige und präzise Datenerfassung mit Mobilgeräten an. Mit dem Barcode Scanner SDK, Document Scanner SDK und Data Capture SDK für iOS-, Android-, Windows-, Web- und Cross-Platform-Anwendungen können Unternehmen die fehleranfällige manuelle Dateneingabe vermeiden und dadurch Kosten senken. Über 200 Kunden weltweit setzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans ein.Kontakt:: Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1941480/Scanbot_UWP_Barcode_Scanner_SDK.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1896251/Scanbot_SDK_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scanbot-sdk-veroffentlicht-eigenes-barcode-scanner-sdk-fur-die-universal-windows-platform-301671990.htmlOriginal-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuell