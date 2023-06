Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Scanbot SDK wurde vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forrester in dem kürzlich veröffentlichten Bericht "The Computer Vision Tools Landscape, Q2 2023 - Forrester's Overview Of 38 Vendors" als Anbieter von Computer-Vision-Technologie hervorgehoben.Scanbot SDK (https://scanbot.io/de/) bietet schnelle und präzise Lösungen für die mobile Datenerfassung mit iOS, Android, Windows und Web. Diese helfen Unternehmen dabei, die Benutzererfahrung von Mitarbeiter:innen und Kund:innen zu verbessern und Kosten zu sparen, indem sie die zeitraubende und fehleranfällige Dateneingabe von Hand ersetzen. Die SDKs sind für alle gängigen nativen und plattformübergreifenden Frameworks verfügbar, darunter Flutter, React Native und Xamarin. Über 200 Kunden weltweit nutzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans.Scanbot SDK vereint Computer-Vision-Technologie und künstliche Intelligenz in seinen mobilen Datenextraktions-Lösungen. Barcodes, Dokumente und verschiedene Datenstrukturen können so schnell und präzise erfasst werden."Wir fühlen uns durch die Nennung im Forrester-Report in unserem erklärten Ziel bestätigt, die mobile Datenerfassung so einfach, genau und schnell wie möglich zu machen. Damit nehmen wir eine besondere Position ein", so Christoph Wagner, CEO von Scanbot SDK. "In Computer Vision in Verbindung mit Machine Learning steckt noch immer viel ungenutztes Potenzial für Unternehmen. Wir möchten dieses Potenzial verwirklichen und möglichst vielen Unternehmen zugänglich machen."Mit dem Scanbot Barcode Scanner SDK werden mobile Geräte zu zuverlässigen und benutzerfreundlichen Barcode-Scannern. Mittels des Document Scanner SDKs hingegen können Unternehmen hochwertige Aufnahmen von Papierdokumenten anfertigen und direkt in Input für ihre Backend-Systeme verwandeln. Das Data Capture SDK schließlich bietet die Möglichkeit, Daten als Schlüssel-Wert-Paare aus diversen Dokumenttypen zu extrahieren – darunter Personalausweise, Reisepässe, Schecks und Führerscheine.Unternehmen können diese Funktionen dank der kostenlosen Scanbot SDK Demo Apps (https://scanbot.io/de/trial/demo-app/) für diverse Plattformen selbst austesten.Der vollständige "Computer Vision Tools Landscape"-Bericht steht Abonnenten auf der Forrester-Website (https://www.forrester.com/report/the-computer-vision-tools-landscape-q2-2023/RES179321?ref_search=2986344_1684916955386) zur Verfügung und kann käuflich erworben werden.Contact: Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044, press@scanbot.ioPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2142895/Scanbot_SDK_Tool.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2142896/Scanbot_SDK_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scanbot-sdk-als-anbieter-in-computer-vision-tools-landscape-report-erwahnt-301865563.htmlOriginal-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuell