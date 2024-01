ScanSource ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "TomTom":

Die technische Analyse zeigt, dass die Scansource-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200-Kurs liegt bei 30,95 USD, während der Aktienkurs bei 37,76 USD liegt, was einer Überperformance von +22 Prozent entspricht. Der GD50-Kurs der vergangenen 50 Tage beträgt 34,68 USD, was einer Abweichung von +8,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Scansource-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,24 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -0,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Scansource-Aktie um +22,16 Prozent besser abschneidet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 9,15 Prozent unter der Performance der Scansource-Aktie. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Scansource-Aktie derzeit überkauft ist, wenn man den 7-Tage-RSI betrachtet. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie überverkauft. Insgesamt wird die Scansource-Aktie daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11 liegt, was 74 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating.