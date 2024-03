ScanSource Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Scansource-Aktie liegt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 70,27, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 37, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Im Vergleich zum GD200 der letzten 200 Handelstage (33,75 USD) liegt der aktuelle Kurs von 41,94 USD um +24,27 Prozent höher, was für die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der GD50 der letzten 50 Handelstage liegt bei 40,36 USD, was nahe am letzten Schlusskurs (+3,91 Prozent) liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird die Scansource-Aktie als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,05 liegt, während das Branchen-KGV bei 76,89 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Scansource daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.