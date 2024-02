ScanSource Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs von Scansource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -4,1 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Scansource eine Outperformance von +39,55 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -0,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Scansource um 36,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Scansource war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Daher wird der Aktie von Scansource bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger wurden betrachtet. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Scansource aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit wird Scansource hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich zum Stimmungsbild wurde auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Derzeit liegt das KGV bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Scansource zahlt. Dies ist 77 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 62. Aus diesem Grund wird der Titel unterbewertet und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.