ScanSource Aktie: Der weitere Knall!

Die Analyse des Unternehmens Scansource zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -11298,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Scansource als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 33,53, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine Situation, die als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Scansource in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens.