ScanSource Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Scansource verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,24 Prozent. Im Branchenvergleich der "Elektronische Geräte und Komponenten" Branche schnitt Scansource mit einer Outperformance von +22,96 Prozent ab, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,72 Prozent fielen. Im Vergleich dazu erzielte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 6 Prozent, wobei Scansource um 15,24 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung in beiden Bereichen erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Scansource mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,48 Prozent (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten). Daher erhielt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Scansource neutral eingestuft ist. Der RSI7 Wert von 30,47 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 Wert von 17,01 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Scansource derzeit bei 30,6 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 40 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,72 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt für die vergangenen 50 Tage bei 33,66 USD, was eine Distanz von +18,84 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.