ScanSource Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Finanzsituation des Unternehmens Scansource wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scansource liegt bei 11,77, was unter dem Branchendurchschnitt von 74 liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Scansource in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,24 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Scansource um 11,82 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber Scansource, auch wenn die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral sind. Basierend auf dieser Analyse erhält Scansource daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.