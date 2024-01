ScanSource Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Scansource ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 11,77 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten" und daher unterbewertet. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 45,94, was einen Abstand von 74 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Scansource mit einer Rendite von 21,24 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,99 Prozent. Auch hier liegt Scansource mit 23,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Scansource beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Anleger-Stimmung bei Scansource in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch besonders positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung.