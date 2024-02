Sbs Transit Aktie: Was wird das noch werden?

Die aktuelle Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sbs Transit ist hauptsächlich negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde, mit nur sehr wenigen positiven Diskussionen. Insgesamt war die Stimmung neutral an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich eine unterbewertete Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12 liegt, was 66 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 35. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Im Branchenvergleich hat Sbs Transit in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 13,17 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den Diskussionen rund um Sbs Transit gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.