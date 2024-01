Sbs Transit Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Sbs Transit-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,61 SGD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 2,71 SGD (+3,83 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 2,56 SGD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,86 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Sbs Transit daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche hat die Sbs Transit-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,41 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 8,1 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält Sbs Transit in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz sowie im Branchenvergleich und hinsichtlich der Anleger-Stimmung.