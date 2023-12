Sberbank Rossii Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Sberbank Of Russia Pjsc hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 75,17 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +75,17 Prozent bedeutet. Dies verleiht der Aktie in der Kategorie Branchenvergleich ein "Gut"-Rating. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Aktie mit 75,17 Prozent über dem Mittelwert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Sberbank Of Russia Pjsc diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen überwiegend negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zu Sberbank Of Russia Pjsc lassen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse eine gute Kursentwicklung signalisiert, während der Branchenvergleich und das Anleger-Sentiment zu einer neutralen Bewertung führen. Daher ist die Gesamtbewertung der Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie "Neutral".

