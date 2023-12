Sberbank Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Sberbank Of Russia Pjsc verzeichnet einen aktuellen Kurs von 271,08 RUB, was einer Entfernung von +7,96 Prozent vom GD200 (251,09 RUB) entspricht. Aus charttechnischer Sicht signalisiert dies eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 272,82 RUB. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung aufgrund eines Abstands von -0,64 Prozent. Insgesamt wird der Aktienkurs der Sberbank Of Russia Pjsc als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sberbank Of Russia Pjsc zeigen mittlere Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds.

Die Anlegerdiskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Allerdings zeigt sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt Interesse an negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Sberbank Of Russia Pjsc aktuell überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,1 Punkten, was als positiv zu bewerten ist. Der 25-Tage-RSI hingegen weist weder überkauften noch überverkauften Status auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Sberbank Of Russia Pjsc eine überwiegend positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.