Sberbank Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Sberbank Of Russia Pjsc eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag in Bezug auf das Unternehmen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Sberbank Of Russia Pjsc daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 261,49 RUB. Der letzte Schlusskurs (288,33 RUB) weicht somit um +10,26 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (274,12 RUB) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,18 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aktie bedeutet. Somit erhält die Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sberbank Of Russia Pjsc daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,49 Punkten, was bedeutet, dass die Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Sberbank Of Russia Pjsc also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.