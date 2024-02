Sberbank Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Sberbank Of Russia Pjsc befindet sich aktuell in einer Phase der Überverkauftheit, wie es der Relative Strength-Index (RSI) von 15,2 für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt mit einem Wert von 27 ein ähnliches Signal. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,76 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs und wird daher ebenfalls positiv bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich der Sberbank Of Russia Pjsc hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Sberbank Of Russia Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 75,17 Prozent erzielt, was mehr als 75 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für die Sberbank Of Russia Pjsc eine positive Bewertung in Bezug auf den RSI und die technische Analyse, während das Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eher negativ ausfallen. Im Branchenvergleich hingegen schneidet das Unternehmen sehr gut ab.