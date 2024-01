Sberbank Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Sberbank Of Russia Pjsc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,38 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,96, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 254,92 RUB. Der letzte Schlusskurs (275,71 RUB) weicht somit um +8,16 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf 50-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Sberbank Of Russia Pjsc wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu einem insgesamt "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Sberbank Of Russia Pjsc war in den letzten Tagen neutral. Positiven Themen überwogen an vier Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt führte die verstärkte Diskussion über negative Themen zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.