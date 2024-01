Sayona Mining Aktie: Das ist ein Knall!

Die Dividendenrendite von Sayona Mining liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine Dividendenrendite von 6,37 Prozent, was bedeutet, dass die Sayona Mining-Aktie um 6,37 Prozent niedriger liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,12 AUD für den Schlusskurs der Sayona Mining-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,039 AUD, was einem Unterschied von -67,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Sayona Mining-Aktie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Sayona Mining als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 72,22, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 69,7 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sayona Mining bei 12,43, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.