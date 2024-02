Sayona Mining Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Kunlun Energy":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Sayona Mining derzeit bei 18,75 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich für die Sayona Mining bei 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Sayona Mining in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Sayona Mining ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,43 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt und daher als "günstig" bezeichnet werden kann.

Die Dividendenrendite der Sayona Mining beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Sayona Mining diskutiert. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält die Sayona Mining auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.