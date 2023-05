Sayona Mining-Aktie: Ein genauer Blick auf die aktuelle Lage!

Sayona Mining, ein Unternehmen im Lithium-Sektor, hat in Kanada kürzlich das erste Spodumen-Konzentrat produziert und plant größere Lieferungen für den Sommer. Obwohl dies gute Neuigkeiten sind, ist der Aktienkurs des Unternehmens charttechnisch weiterhin rückläufig und fiel in den letzten vier Wochen um 10%.

Sayona Mining: Bodenbildung?

Bisher wurde die wichtige Marke von 0,10 Euro noch nicht unterschritten und während des langen Wochenendes stand der Kurs sogar bei 0,12 Euro. Es deutet sich jedoch eine gewisse Bodenbildung an. Die Schwäche des Aktienkurses liegt aber nicht am Unternehmen selbst, sondern vielmehr an dem Preisverfall bei Futures für Lithium aufgrund eines Überangebots. Der Preis für das Metall ist bereits um rund 70% gesunken verglichen mit dem Höchststand vom Vorjahr.

Chancen:

– Sayona Mining hat...