Sayona Mining Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Sayona Mining-Aktie befindet sich laut technischer Analyse derzeit in einer ungünstigen Position. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,14 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,065 AUD liegt, was einer Abweichung von -53,57 Prozent entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs von 0,07 AUD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Sayona Mining-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich ein eher negatives Bild. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Sayona Mining zeigt hier eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält sie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Sayona Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 6,82 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Sayona Mining-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht, hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes, der Dividendenpolitik und der Anleger-Stimmung.