Sayona Mining Aktie: Was soll man davon noch halten?

Sayona Mining wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft wird. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Sayona Mining beträgt derzeit 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,54% liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erhält Sayona Mining in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sayona Mining liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 49,66) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 75 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Sayona Mining damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Sayona Mining nur eine schwache Aktivität aufweist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Sayona Mining.