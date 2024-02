Sayona Mining Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Aktie von Sayona Mining weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" ist dies ein unrentables Investment und wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Sayona Mining von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird jedoch insgesamt als "Neutral" eingestuft, da in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Sayona Mining mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,43 als unterbewertet bewertet, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem KGV von 47,97 bewertet werden.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie von Sayona Mining, mit einem RSI7-Wert von 52,94 und einem RSI25-Wert von 51,14.

Insgesamt wird die Aktie von Sayona Mining basierend auf der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Analyse und dem Relative Strength-Index als "Neutral" eingestuft.