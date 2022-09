Sayona Mining-Aktie: Was für ein Ding!

Sayona Mining ist am Freitag kurz vor dem Wochenende kurz aus dem Tritt gekommen. Der gesamte Trend indes zeigt für das Unternehmen weiterhin in eine Richtung. Die Nachrichtenlage war zuletzt vergleichsweise spärlich. Wie wird es nun weitergehen? Sayona Mining: Unglaublich Unglaublich jedenfalls ist der Kursgewinn in den vergangenen vier Wochen gewesen. Für den Titel ging es um sage und schreibe… Hier weiterlesen