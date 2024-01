Sayona Mining Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Sayona Mining liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 51,88, was über 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sayona Mining mit 0,0535 AUD aktuell bei -23,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -58,85 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Sayona Mining mit 0 Prozent 6,53 Prozent unter dem branchenüblichen Durchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau", der bei 6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sayona Mining einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 49,38) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.